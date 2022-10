Milde strafeisen tegen leden Dauwendaele-groep: ‘U ziet mij hier nooit meer terug’

R. was één van de drie die terechtstonden, omdat zij een criminele organisatie zouden vormen, die de afgelopen jaren als ‘Zone 8' met name in de Middelburgse wijk Dauwendaele voor de nodige overlast zorgde en zich bezighield met de handel in drugs.

De eisen van de officier van justitie Gerda Oosterveld waren mild: celstraffen gelijk aan het voorarrest. ,,We willen de machtsstructuur doorbreken om te voorkomen dat andere jongeren in hun voetsporen zouden treden’’, zei ze.

En zo hoorde R., die als leider van de organisatie wordt gezien, 480 dagen (waarvan 189 voorwaardelijk), plus 200 uur taakstraf tegen zich eisen. Tegen Middelburger S. M. (20) eiste het OM 480 dagen cel (waarvan 213 voorwaardelijk), plus 240 uur taakstraf. En de 24-jarige Utrechter O. R. hoorde 240 dagen cel (waarvan 199 voorwaardelijk) en een taakstraf van 240 uur tegen zich eisen. Mocht de rechtbank de eisen volgen, dan hoeft er dus niemand weer de gevangenis in.

Verbanden met andere misdrijven

Het onderzoek van justitie begon in 2020, nadat incidenten in de wijk Dauwendaele zich opstapelden. De politie ontdekte verbanden met andere misdrijven.

,,Je zou kunnen denken dat het om een vriendengroep gaat, waarbij een enkeling zich schuldig maakt aan een misdrijf’’, zei de officier donderdag. ,,Maar waar we het hier over hebben gaat veel verder dan kwajongensstreken of kattenkwaad. Een straatroof, overval op de Friethoek, diefstal met geweld bij Zanzibar, een woninginbraak, vernieling van een schutting, wéér een overval op de Friethoek, overval op juwelier, bedreging, aantreffen van drugs of wapens, ruzie op kermis Goes, diefstal bij de MediaMarkt, vernielen van een camera, mishandeling en aantreffen van wapens en munitie. En dan noem ik nog eens niet de incidenten waarvan geen aangifte is gedaan. Of de drugshandel die heeft plaatsgevonden.’’

Als groep

Doel van het onderzoek was vaststellen of de jongeren wel of niet als groep opereerden. ,,Absoluut niet’’, zeiden de drie verdachten donderdag in de rechtbank. ,,Gewoon een stel jongelui die een vaste stek hebben om te chillen. En wat die ieder voor zich doet moet-ie zelf weten.’’ Ook zou het volgens de drie de normaalste zaak zijn dat ze ook een beetje voor elkaar zorgden en hielpen als het nodig was.

Uit de talloze telefoontaps (uitgeschreven in een paar ordners vol) ontstond volgens het OM een ander beeld. Er werden orders uitgedeeld, er mocht niet met de politie worden gepraat en er waren geen vrienden maar ‘soldaten’. Wie zijn mond voorbij praatte, kon op een represaille rekenen, las de rechter voor uit het dossier.

De drie ontkenden donderdag alles. M. beriep zich op zijn zwijgrecht en R. en R. zeiden dat ze sommige gesprekken niet meer konden herinneren of gaven een andere uitleg. De advocaten vonden dat het bewijs ontbreekt om te spreken van een criminele organisatie.

Vrijdag behandelt de rechtbank een minderjarige in deze zaak. Van de totale groep, meer dan twintig jongeren heeft justitie de zaak geseponeerd.

De rechtbank doet op 27 oktober uitspraak.

Volledig scherm Een tag op een muur in Middelburg, die verwijst naar de Dauwendale-groep 'Zone 8'. © PZC