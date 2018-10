Mijlpaal voor prikbord van ZeelandNet: 10 miljoenste advertentie geplaatst

Het aantal advertenties dat op 'het Zeeuwse Marktplaats' wordt gezet, neemt vooral de laatste jaren gestaag toe. ZeelandNet begon in 1996 met het prikbord, in juli van 2012 werd de 5 miljoenste advertentie geplaatst. Zes jaar later is dat aantal al verdubbeld. Momenteel staan er ruim 26.000 advertenties online.

ZeelandNet begon drie jaar eerder dan Marktplaats met het concept waar mensen online diensten en goederen kunnen aanbieden. Het idee was afgekeken van een supermarkt in Kamperland waar briefjes hingen met verkoopadvertenties op een prikbord. De eerste advertenties verschenen in november van dat jaar. Het ging onder meer om een SEGA Megadrive II van 150 gulden en een camper van 70.000 gulden. In het prille begin moeten advertenties naar ZeelandNet worden gemaild, waarna medewerkers die handmatig op internet plaatsten. Later werd het proces geautomatiseerd.