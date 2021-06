Midden volgende week openen in Middelburg, Terneuzen en Goes testlocaties voor toegang

Kruitmolen en Snowbase

Tot voor kort werden in de Zeelandhallen in Goes en bij Landgoed Rijckholt in Geersdijk testen voor toegang afgenomen, maar die locaties zijn niet meer in bedrijf omdat SON aanbieder Lead Healthcare heeft verruild voor Hestia. Drie van de vier locaties die SON op het oog heeft, gaan halverwege volgende week open. In Middelburg wordt dat sporthal Kruitmolen en in Terneuzen de skihal Snowbase. Woordvoerder Jasper Jansen van SON wil de locatie in Goes en die in Zierikzee - die later open gaat - nog niet bekendmaken, omdat daarover nog de laatste besprekingen worden gevoerd.