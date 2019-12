Midden- en kleinbedrijf in Goes is bijna het beste van het land

Deze geldautoma­ten verdwijnen uit Zeeland uit angst voor plofkraak

15:55 VLISSINGEN - ABN Amro sluit zes geldautomaten in Zeeland uit angst voor plofkraken. Dat is bijna de helft van alle automaten die de bank in onze provincie heeft. In Vlissingen verdwijnen beide pinautomaten. Eerder werd daar ook al het kantoor gesloten. De Vlissingse pinautomaat was dinsdag overigens nog gewoon in werking.