Middelburgse uit Help, mijn man is klusser: ‘Die douchebak? Ooit gaat die er wel uit ja’

MIDDELBURG - Nee, de ‘shit’ op social media leest ze niet allemaal. Annechien Mombarg uit Middelburg, die maandagavond met haar man Ricardo te zien was in het programma ‘Help, mijn man is klusser', is vooral heel blij met resultaat. ,,Mijn man iets minder.”

Bijna een miljoen mensen zagen hoe het Middelburgse gezin, in de woorden van jongste zoon Levi, al zo'n twee jaar aan het ‘kamperen’ was in hun huis. De echtgenoot van Annechien, Ricardo, heeft alles behalve twee linker handen, maar een fatsoenlijke badkamer was er nog altijd niet en ook de hal was nog casco. ,,Hij heeft er geen zin meer in", antwoordde Annechien op de waarom-vraag van presentator John Williams. Toen Williams Ricardo confronteerde met zijn lakse gedrag, gaf hij toe dat het weliswaar langzaam ging, maar wat hem betreft ook wel ‘prima'. Ook wilde hij graag tijd over houden voor andere dingen. Daarbij zijn de meeste bouwvakkers in zijn ogen 'prutsers’, dus hulp wilde hij liever ook niet inschakelen.

Vandaar dat hij niet meteen stond te juichen (‘Ik wist niet dat je het zo erg vond’) toen bleek dat zijn vrouw hem had opgegeven voor het programma waarbij een klusteam het achterstallige werk komt aanpakken.

Hoewel het eindresultaat er zeker mocht zijn en Ricardo zelf zijn beste beentje meer dan voorzette, kreeg het stel op social media een bak kritiek over zich heen. Met name Ricardo kreeg de wind van veel kijkers van voren, vooral vanwege zijn opmerkingen die af en toe enigszins bot overkwamen. Ook was hij niet gelukkig met het feit dat het klusteam op eigen houtje een badkamer had uitgekozen mét douchebak, terwijl hij daar juist van gruwt.

De negatieve reacties waren ingecalculeerd, zegt Annechien een dag na de uitzending. ,,Ik ga niet alles lezen, er zit een heleboel shit tussen. Maar we hebben ook heel veel positieve reacties gekregen van mensen die ons kennen. De rest moet je van je af laten glijden.” De opnames vonden in december plaats, maar de eigenaresse van beautysalon Skin Care in Middelburg is nog steeds tevreden met het resultaat. ,,Ik ben heel blij, mijn man iets minder. Het is natuurlijk allemaal een beetje snel-snel en altijd anders dan hoe je het zelf zou doen, maar het is nu even lekker aan kant. Of die douchebak er weer uit gaat? Nu nog niet, maar ooit wel ja.”