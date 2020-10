Middelburgse Syriëganger nu wel veroordeeld

Inwoners van Borsele kunnen de gemeente straks uitdagen: ‘Wij kunnen dat beter!’

28 oktober HEINKENSZAND - Inwoners van de gemeente Borsele krijgen in de toekomst de kans om taken van de gemeente over te nemen als ze denken dat ze het zelf beter kunnen. Dit zogeheten 'right to challenge’ is één van de zaken die het Borselse college de komende twee jaar nog wil uitvoeren.