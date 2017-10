Middelburgse Syriëganger is nog lang niet vrij

Prins Bernhard jr vaart in recordtijd van Vlissingen naar London

15:34 VLISSINGEN - In zeven uur en veertig minuten over het water van Vlissingen naar hartje Londen racen. Het kan, zo heeft prins Bernhard jr. deze week bewezen. Met een boot van het door hem opgerichte bedrijf Waterdream maakte hij in recordtijd de oversteek.