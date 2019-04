Middelburgse superfan: ‘Corry Konings is echt àlles voor mij’

COLUMN ERNST JAN ROZENDAAL Voetbal­vriend­jes

7:00 Ik heb er een hard hoofd in. Vanavond moet Ajax in Turijn een achterstand van 1-1 op Juventus goedmaken. Ja, een achterstand, want als het 0-0 blijft telt het doelpunt dat Ronaldo in Amsterdam maakte dubbel. Ik durf niet te geloven in een herhaling van het kunststukje tegen Real Madrid, dat in de vorige ronde alle hoeken van het eigen veld te zien kreeg.