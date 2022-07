Middelburgse sterrenwacht heeft primeur van eerste beelden James Webb-ruimtetelescoop

Deel Krabbendij­ke zit zeventien uur zonder water. ‘Duurt wel erg lang’

KRABBENDIJKE - Koffie zetten, douchen of een wasje draaien was er even niet bij voor bewoners van de Wilhelminastraat in Krabbendijke. Van maandagavond 21.00 uur tot iets voor half 3 vanmiddag was er sprake van een hardnekkige waterstoring.

16:17