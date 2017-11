Middelburgse kunstenaar Nico van den Boezem overleden

Nico van den Boezem was een productieve kunstenaar, die veel werkte met hout, steen en metaal. Hij maakte veel toegepaste kunst in de openbare ruimte. Voorbeelden in Middelburg zijn een smeedijzeren hek in de Bogardstraat achter het Zeeuws Archief en speelobjecten voor stichting voor jeugdzorg AZZ (tegenwoordig Juvent). Ook maakte hij de fontein bij het Badhotel in Domburg en zitelementen op het terrein van Advanta/Van der Have in Rilland.