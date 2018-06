Middelburgse kunstenaar Marinus Boezem exposeert in Moskou

Ingenieuze 3D-camera laat zien of wonden genezen

8:00 COLIJNSPLAAT - Saskia Rolloos uit Kortgene neemt al twintig jaar lang een schuifmaatje mee als ze bij patiënten langsgaat. Daarmee kan ze meten of wonden genezen. Al is het niet echt nauwkeurig. Ze is dan ook reuze blij met een gloednieuwe 3D-camera die dingen kan waar ze tot nu toe alleen maar van kon dromen. ,,Hierop heb ik al die jaren gewacht.’’