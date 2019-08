Middelburgse duiker doet bijzondere vondst in wrak voor Westkapelse kust: ‘Mijn hart begon te bonzen’

Het werd de Titanic van Nederland genoemd. De Christiaan Huygens, gebouwd in 1928, was het meest luxe passagiersschip dat ons land ooit gekend had. Het vervoerde rijke mensen naar de Oost, en weer terug. Tijdens de oorlogsjaren werd het door de geallieerden gebruikt om troepen mee te transporteren. Na onderhoud in Antwerpen voer het op 26 augustus 1945 naar Rotterdam om kinderen op te halen voor een verblijf in het buitenland.