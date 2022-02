Middelburgse discotheek Schutters blaast nachtelijke protestactie af na dreiging met sluiting. El Toro Goes gaat wel open

Verdachte opgepakt voor plunderen van tienduizen­den euro's van vier Zeeuwse ouderen

MIDDELBURG - Een 27-jarige man zonder vast adres is maandag in opgepakt voor zogenoemde bankhelpdeskfraude. In totaal stal hij tienduizenden euro’s van onder andere vier Zeeuwen. In totaal maakte hij negen - voornamelijk oudere - slachtoffers verspreid over het land.

12:59