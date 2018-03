Middelburgse bodypainter maakt tijgers van vrouwen

Achter de ludieke bodypaintactie zit een hele serieuze boodschap. Volgens Simone Eckhardt van SPOTS, woordvoerder namens beide organisaties, zitten alle grote katachtigen wereldwijd heel erg in het nauw: ,,We zijn in de afgelopen eeuw al meer dan 97 procent van de tijgers kwijtgeraakt, in nog geen 20 jaar is 40 procent van de leeuwen verdwenen en er zijn naar schatting nog maar zo’n 7100 cheeta’s. Het is dus essentieel dat er nu in actie wordt gekomen. De mens is helaas de grootste bedreiging voor katachtigen, maar we zijn tegelijkertijd ook de oplossing. Als we willen dan kunnen we ervoor zorgen dat grote katachtigen een toekomst hebben. Zo is het aantal tijgers in het wild onder meer dankzij betere bescherming gegroeid van 3200 in 2010 naar 3900 nu.”