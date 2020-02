Middelburgse Beaudil zoekt de ziel van Janis Joplin: ‘I feel you, girl’

Kleiner wonen in je eigen dorp kan vaak niet. Zo zit Piet (82) vast in zijn te grote huis met te grote tuin

18 februari SLUISKIL - Kleiner gaan wonen in je eigen dorp is voor oudere Zeeuwen vaak een probleem. Er zijn te weinig (betaalbare) appartementen en daarom blijven ze noodgedwongen maar in hun te grote huis wonen. De 82-jarige Piet Vermeulen uit Sluiskil dacht de oplossing gevonden te hebben, maar de bouw van het appartementengebouw ging uiteindelijk niet door. Dus blijft hij wonen in zijn te grote huis met een te grote tuin.