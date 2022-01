Middelburgse band Sunshine Cleaners speelt bij Holocaust Herdenking: ‘Boodschap zo goed mogelijk uitdragen’

column marleen blommaert ‘Ja jouw schuld, jij woont scheef, veel te groot’

Voorlopig werken we nog thuis en dus probeer ik in het weekend af en toe iemand te zien in vlees en bloed. Daarnaast heb ik de binnenkant van mijn eigen huis inmiddels ook wel gezien. Dus neem ik zaterdag de auto, rijd door de tunnel en ga op bezoek bij een goede vriend. We hebben elkaar lang niet gezien en de begroeting is dan ook allerhartelijkst. We gaan zitten in zijn aangenaam warme woonkamer.

