Middelburgse ‘agent’ uit omstreden clip van rapper Jebroer: ‘Het is allemaal nep’

De Keizer (47), verpleegkundige van beroep, figureert hobbymatig in allerlei tv-programma's en andere producties. In december werd hij benaderd voor een rolletje als politieagent in een nieuwe videoclip van rapper Tim Kimman, alias Jebroer. ,,Ik kende heel die jongen niet, maar toen ik hoorde ‘die van Kind van de Duivel’ dacht ik: o ja.”

In het eerste contact met de productiemaatschappij werd al meteen duidelijk gemaakt wat de opzet van de video was: een parodie op het programma Wegmisbruikers, waarbij Jebroer uiteindelijk door agenten in de boeien zou worden geslagen. De politie was zelf ook op de hoogte gebracht van de clip en leende zelfs uniformen en een auto uit.

De clip is eind vorige maand opgenomen, De Keizer ontving het draaiboek twee weken van tevoren. Maar op het moment dat de muziekvideo werd uitgezonden, was het hommeles. De politie was boos over het uiteindelijke resultaat en ook zouden afspraken zijn geschonden. ,,Ik zat zaterdag op de bank toen een kennis appte: ‘ik zie je bijna elke dag op TV’”, zegt de Middelburger. ,,Bijna alle actualiteitenprogramma's besteedden er aandacht aan, maar in feite is het ophef om niks.”

Nep

Volgens De Keizer zijn alle verkeersovertredingen die in de clip worden begaan nep. ,,De snelheden van 200 kilometer per uur en het rijden door rood licht is er achteraf in gephotoshopt", zegt hij. ,,De politie maakt vooral een punt van het feit dat Jebroer een voorbeeldfunctie heeft voor zijn doelgroep, veelal jongeren. Maar uiteindelijk wordt hij in de clip in de boeien geslagen, dus voor de jeugd is het wel degelijk duidelijk wat er gebeurt als je je niet aan de regels houdt.”

De clip kreeg door alle commotie binnen een week meer dan een miljoen views. ,,Hele slimme marketing", zegt De Keizer. ,,Dit is zo bedacht.” Hij denkt dat het allemaal met een sisser zal aflopen. ,,Het gekke is dat ik in geen enkel programma een politiewoordvoerder aan het woord heb gehoord. De Middelburger kan in elk geval wel zeggen dat hij in een clip heeft gespeeld die veel stof heeft doen opwaaien. Fulltime acteur worden ziet hij echter niet zitten. ,,Het is en blijft een hobby, leuk voor ernaast.”