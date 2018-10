Middelburgs Theater speelt '12 gezworenen': Juryleden worstelen met de waarheid

VIDEO Restaurant Hard & Ziel van Paskal Jakobsen gaat open: 'Pak maar zelf eej'

4 oktober MIDDELBURG - Vrijdag opent Hard & Ziel, het zelfbedieningsrestaurant dat Bløfzanger Paskal Jakobsen, met zijn vrouw Door en Blanche en Edwin Vinke van sterrenrestaurant de Kromme Watergang, heeft opgezet aan de Turfkaai in Middelburg. ,,We schikken hier het eten niet met een pincet op het bord. We pleuren het er gewoon op."