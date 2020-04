Middelburgs gezin ontdaan door aanslag op woning met zwaar explosief

Corona nekslag voor Wendy’s; restaurant bij de Zeeland­brug moet de deuren sluiten

17:55 ZIERIKZEE - Wendy's aan de Zeelandbrug is met onmiddellijke ingang gesloten. Uitbater Wim Veerhoek is er niet in geslaagd van het restaurant in 2,5 jaar tijd een winstgevende onderneming te maken. De gedwongen sluiting in verband met het coronavirus, betekende voor hem de nekslag.