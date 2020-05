Middelburger ziet hoe bom zijn auto verwoest: ‘Ik keek naar buiten en zag het lontje korter worden’

VIDEO Wonen in de watertoren: in bad zitten met een uitzicht tot ver buiten Goes

16:36 GOES - In bad zitten met een uitzicht dat reikt tot ver buiten Goes. Het kan binnenkort in de watertoren. In de grote kuip daarvan bouwt ontwikkelaar Breadstone drie appartementen. ,,Dit was één van mijn gaafste aankopen”, zegt Rory Bertram (zie video onder).