Middelburger treft slapende vreemde aan op bank in zijn woning

Barnevel­der aangehou­den voor zware mishande­ling van 45-jarige man uit Hoedekens­ker­ke

9:30 Goes - Een 20-jarige man uit Barneveld is vannacht rond 04.00 uur aangehouden op verdenking van zware mishandeling. De man zou in de Sint Jacobstraat in Goes een 45-jarige man uit Hoedekenskerke zo hebben mishandeld dat die bewusteloos raakte en naar een ziekenhuis moest worden overgebracht.