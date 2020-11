Middelburger Tobias van Gent (VVD) stopt na de verkiezingen als Kamerlid

Nieuwe informatie­cen­tra in en rond Veere: toeristen willen niet alles op een scherm lezen

25 november ZOUTELANDE - Toeristen kunnen volgend jaar in museums in Veere en Domburg, molen D’Arke in Oostkapelle en een nog onbekend gebouw in Zoutelande alle informatie halen die ze nodig hebben voor een aangenaam verblijf. Dat is althans het plan van het dagelijks bestuur van de gemeente Veere. Het komt met het idee omdat VVV Zeeland per 31 december van dit jaar stopt.