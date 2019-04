Middelburger Siebe Postma leerde ondanks beperking skiën door gewonnen ticket

Zijn de Zeeuwse kerken wél brandvei­lig?

12:07 HULST - Brand in een kerk komt zeer zelden voor. Maar als het gebeurt, staat de brandweer voor een moeilijke taak om het vuur in de oude houten constructies en vaak op grote hoogte onder controle te krijgen. De brand in de Notre Dame roept de vraag op: hoe is het gesteld met de brandveiligheid van de Zeeuwse kerken?