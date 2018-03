Middelburger laat zich injecteren tegen hooikoorts: 'Ik word er gek van'

VLISSINGEN - Opvliegerig, energieloos, continu moe en jeukende ogen en neus. Sebastian Nijssen somt in sneltreinvaart de klachten op die al jarenlang zijn leven beïnvloeden zodra het hooikoortsseizoen van start gaat. De Middelburger heeft er al meer dan vijftien jaar last van. Omdat de klachten steeds erger worden, laat hij zich sinds kort injecteren met allergenen die in steeds hogere concentraties worden toegediend. Het is waarschijnlijk zijn laatste redmiddel om van de ziekte af te komen.

Hij heeft het al in z'n agenda gezet. ,,In mei begint de ellende voor mij weer'', vertelt Nijssen. Voor vele anderen is het hooikoortsseizoen al begonnen, terwijl je dat op basis van het weer nog niet zou zeggen.

De Middelburger kreeg voor het eerst last van hooikoorts toen hij een jaar of 25 was. ,,Maar de laatste jaren wordt het steeds erger, ik word er gek van. Je voelt dat je lichaam aan het vechten is met een indringer. In het begin kocht ik een neusspray of pilletjes bij de drogist, later kreeg ik op doktersrecept een sterker middel. De medicijnen onderdrukken de hooikoorts, maar ik voelde me nog steeds energieloos.''

De Middelburger besloot daarop te laten onderzoeken of hij in aanmerking komt voor immunotherapie. ,,Niet iedereen heeft daar baat bij. Om te kijken of het wellicht bij mij kan helpen, is eerst m'n bloed onderzocht en is er gekeken of ik allergisch ben voor bomen of graspollen. Ik dacht altijd voor het eerste, maar het waren de pollen.''

Om van zijn klachten af te komen, heeft hij zijn hoop gevestigd op de immunotherapie. ,,In februari heb ik de eerste injectie gehad. Je krijgt dan een hooikoortsstof ingespoten. Om de twee weken moet ik om een nieuwe injectie en ze injecteren dan steeds iets meer van de stof. Dit duurt in totaal twaalf weken en moet 3 tot 5 jaar lang gebeuren. Na zo'n prik moet je een halfuur in de wachtkamer blijven zitten om te kijken hoe je lichaam er op reageert en of je geen allergische reactie krijgt. Je voelt na zo'n injectie een milde vorm van hooikoorts opkomen.''

Nijssen hoopt dat de therapie aanslaat. ,,Niet alleen voor mezelf, maar ook voor m'n omgeving. Ik krijg er een kort lontje van en ben snel geïrriteerd. Ik zit voor m'n werk ook veel in het buitenland en dan is het soms net daar de hooikoortsperiode. Als er pluisjes in de lucht zitten, weet ik dat het weer raak is. De immunotherapie is de laatste optie om er vanaf te komen, het is zeker de moeite waard om te proberen.''

In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen last van hooikoortsverschijnselen.