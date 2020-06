Middelburger aangehouden in zaak gruwelmoord op Belgische loodgieter

video Jankees Goud telde als ventje al de witte kappen

11:32 Als kind telde hij het aantal 'witte kappen' in de kerk. Daar is bij Jankees Goud (42) de fascinatie voor klederdracht ontstaan. En in het specifiek voor de streekmutsen. Inmiddels is hij de autoriteit op het gebied van streekmutsen en klederdracht-kostuums. Met de Eef Bosch-van de Kolkprijs als resultaat. ,,Ik was compleet verrast door die prijs.”