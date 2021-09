Middelburger (36) langer in cel op verdenking van moord op Henk Cijsouw uit Biggekerke

De verdachte werd maandagochtend in de boeien geslagen bij de woning van Cijsouw. Er zou een confrontatie hebben plaatsgevonden waarbij de bewoner met geweld om het leven was gebracht. De verdachte, die een relatie heeft met een dochter van Cijsouw, was in het huis aanwezig en werd door de politie met een megafoon opgedragen om naar buiten te komen.

Fanatieke tuiniers

De familie Cijsouw is lid van de Gereformeerde Gemeente in Meliskerke. Dinsdag bezochten ds. J. M. D. de Heer, consulent van de gemeente, en een ouderling van de gemeente de rouwende familie om geestelijke steun te bieden. De Heer zei toen: ,,De familie is in schokkende rouw gedompeld. Ook de kerkgemeenschap is sprakeloos. Als we met elkaar sprakeloos zijn, is het goed om niet veel te zeggen.”