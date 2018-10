Middelburg steunt de bijen

Gemeente Veere en Van Leeuwen blijven elkaar juridisch bevechten

13:29 VEERE – De gemeente Veere en juridisch adviseur Bram van Leeuwen blijven via de rechtbank strijden over de toekomst van allerlei voorzieningen op Kraaiennestweg 1/1A bij Veere. Een voorstel van Van Leeuwen om de juridische strijd te staken en via bemiddeling tot een oplossing te komen, is afgewezen door het dagelijks bestuur van de gemeente.