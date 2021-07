Middelburg is nog niet zo ver als Amsterdam. ‘Maar ik verwacht dat excuses voor slavernij er wel gaan komen’

Onrust in de polder Met PFAS vervuilde grond moet weg uit Vlissingen-Oost. Maar waarheen?

11:39 NIEUWDORP - In Zeeland zit de meeste thermisch gereinigde grond niet in de dijk bij Perkpolder. In Vlissingen-Oost ligt maar liefst 522.000 ton opgeslagen. Die mag daar niet eeuwig blijven liggen. Sterker nog, voor een deel van de grond is vandaag de deadline verstreken.