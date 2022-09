‘Middelburg is een leuke stad, maar ik kon er niet wennen’

Wie? Sarah Pastor (41)

Locatie: Walstraat in Vlissingen

Vrijdag 26 augustus, 16.10 uur



,,Ik ben vaker op dit plekje in de binnenstad. Het liefst ga ik naar de Boulevard. Daar ben ik net ook geweest. Ik ben geboren in Amsterdam. In 1988, ik was toen zeven, kwam ik bij mijn oma in Vlissingen wonen. Mijn moeder was even daarvoor overleden door een verkeersongeval. Ze stond op een vluchtheuveltje haar schoenveters te strikken toen er een tram langs kwam die met de treeplank, dat is zo’n trapje om in te stappen, haar hoofd raakte. Dat is mij verteld, want ik was er niet bij. Zelf zit ik al sinds mijn jeugd in een rolstoel. Later werd dat een scootmobiel. Wat ik heb, is ingewikkeld. Noem het maar spasticiteit. Thuis loop ik, maar als ik naar buiten ga, stap ik in dit oude beestje. Of ik aan Vlissingen verknocht ben? Ik heb ook een jaar of vier in Middelburg gewoond. Een leuke stad, maar ik kon er niet wennen. Toen ik de kans kreeg, ben ik weer teruggekomen. Hier voel ik mij thuis.”