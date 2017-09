Middelburg grijpt naast VN-klimaatinstituut

poll Een transgender die per se in een rokje moet lopen op stage: dat is respectloos

20 september VLISSINGEN - Genderneutraal. Het woord duikt de afgelopen tijd steeds vaker op. De HEMA haalt etiketjes uit de kleding waaraan je kunt aflezen of die voor een jongen of meisje bedoeld is. Slaan we door? En voor wie is dit eigenlijk?