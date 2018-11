Middelburg en Vlissingen hebben geen geld voor gezamenlijk Zeeuws overleg

Het OZO is het overleg dat een einde moet maken aan heleboel gezamenlijke overleggen in de provincie. Bestuurders komen elkaar op allerlei plekken tegen, zoals de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG), de Tafel van 15, de Z4, de Stuurgroep IJzendijke, de stuurgroep Maak Verschil en het arbeidsmarktoverleg.

Volgend jaar vervangt het OZO een aantal van die overleggen. Er is een ondersteunend regiobureau in de maak. Daaraan betalen alle gemeenten een euro per inwoner. Middelburg en Vlissingen zijn voorstander van een OZO maar willen dat geld niet op tafel leggen. Ze staan allebei onder financieel toezicht van de provincie. Volgens Van der Maas gaat het OZO gewoon door, maar moet nog gekeken worden naar de status van Middelburg en Vlissingen. Mogen ze straks nu wel of niet meepraten in het OZO? Dat is nog niet duidelijk.