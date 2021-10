Middelburg biedt bed-bad-brood voor de eerste 100 asielzoekers uit Ter Apel: ‘Veldbedden, extra douchecabines en catering zijn geregeld’

Bed-bad-brood is de drie-eenheid waarvoor Middelburg nu moet zorgen. ‘s Ochtends worden veldbedden geplaatst in Studio A58. ,,Sanitair en catering zijn ook geregeld", zegt Jan-Willem de Wolf van de gemeente Middelburg. In de evenementenhal zijn toiletten, maar er zijn niet genoeg douches. Daarvoor worden extra cabines gebracht via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), zegt hij. ,,Dat was toch al de bedoeling.”