‘Michiel de Ruyter, de musical’ valt vlak voor première stil: ‘Het is maar een voorstelling. Er zijn ergere dingen’

,,De kracht van vallen, is opstaan en weer verder gaan. Zo zijn we als bestuur er ook meteen in gaan staan’’, zegt voorzitter Johan van Zweden van MTZ. Hij had zelf al een week of drie een alarmbel in zijn achterhoofd: ‘Het zou wel eens kunnen dat coronamaatregelen ook op ons invloed gaan hebben’. Hij deelde die zorg heel kort met penningmeester Rinus Snoek. ,,Op dat moment kun je dat beter niet met de leden communiceren. De cast bestaat uit allemaal creatievelingen die niks anders willen dan op het podium staan. Dat is ook heel fijn, maar die mensen zitten wat anders in de wedstrijd dan het bestuur’’, aldus Van Zweden. Al voegt hij er direct aan toe dat ook bij het bestuur de teleurstelling heel groot was toen vlak voor het begin van de premièreweek even alles in duigen viel.