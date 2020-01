Michelin deelt geen nieuwe sterren uit in Zeeland, La Trinité in Sluis verliest ster

VIDEO I Update 11.04 uur Auto beschoten in Terneuzen: inzittende gewond aangetrof­fen in Hoofdplaat

12:07 TERNEUZEN - Bij een schietpartij in Terneuzen is zondagavond even na 23.00 uur een man gewond geraakt. Het slachtoffer zat in een auto die werd beschoten in de Nicolaas Beetsstraat. Later werd de man gewond aangetroffen in Hoofdplaat, waar hij naartoe was gevlucht.