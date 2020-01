Michael (32) is eigen baas. En hij vindt het geweldig

Video Staatsbos­be­heer gaat strijd aan met vogelkers langs Schouwse kust

18:38 NIEUW-HAAMSTEDE - De klus zit er bijna op. In het duingebied tussen Burgh-Haamstede en Renesse is over een oppervlakte van 200 hectare flink huisgehouden. De kuststrook was overwoekerd met de prunus. Door die uitheemse plantensoort drastisch terug te snoeien en te verwijderen, is het open karakter van de duinen deels hersteld.