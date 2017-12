Mezger in Domburg wint PZC Award Beste Restaurant 2017

Yerseke houdt koenckelen levend

12:07 YERSEKE - Terwijl in Tholen het rommelpotten een stille dood is gestorven, is de volkstraditie in Yerseke springlevend. Sterker nog, het koenckelpotten zit in de lift. Steeds meer kinderen gaan op oudejaarsdag zingend langs de deur, in ruil voor snoep. Ook in Sint-Maartensdijk. 'Ik heb zolang met de koenckelpot gelopen, vrouwtje doe je deur eens open, schipper trek je zeil eens op, gooi wat in m'n koenckelpot', zingen de kinderen zaterdag in Yerseke. Dit jaar niet op oudejaarsdag, omdat het op zondag valt.