Meteen druk op Zeeuwse terrassen: ‘Al gaat het sneeuwen, dan nog blijven wij hier zitten’

Zeeuwse redders maken zich grote zorgen. ‘Je kunt in Zeeland niet zomaar van a naar b varen’

10:35 VLISSINGEN - Ze redden elk jaar honderden mensen uit de Zeeuwse wateren, de 180 vrijwilligers van de zes Zeeuwse KNRM-stations. Dat doen ze kosteloos en vol overgave. Maar ze maken zich grote zorgen. Want lang niet iedereen snapt dat varen op de Zeeuwse wateren iets heel anders is dan op, pakweg, het Tjeuke- of het Gardameer. De redders slaan daarom de handen ineen.