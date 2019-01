Metamorfose voor Eetcafé De Banjaard in Zierikzee

Overleg over ‘gevaar­lijk­ste fietspad van Zeeland’

15:51 VLISSINGEN - De provincie gaat in overleg met Middelburg en Vlissingen over de veiligheid op het Jaagpad. Dat antwoordt Gedeputeerde Staten op vragen van de VVD. Het fietspad tussen Middelburg en Vlissingen is nauwelijks verlicht en veel fietsers ervaren dat als onveilig, bleek in december uit een artikel in de PZC. Het Jaagpad werd het gevaarlijkste fietspad van Zeeland genoemd.