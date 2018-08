Met zakgeld gekochte huls na 50 jaar naar Bevrijdingsmuseum

Opricht­ster Kleding­bank Zeeland pleit bij afscheid voor 'sociaal warenhuis' op Walcheren

7:00 MIDDELBURG - Haar spontane idee om tweedehands kleren door te geven aan mensen die geen nieuwe kunnen betalen, groeide in zes jaar tijd uit tot een onmisbare schakel in de armoedebestrijding in Zeeland. De Kledingbank Zeeland gaat per 3 september verder zonder oprichtster Susannah Koppejan. ,,Ik heb net de vestiging in Terneuzen opgezet. Voor mijn gevoel is mijn taak klaar.''