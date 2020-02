Met vertrek van Jan Lagasse verliest Zeeland zijn topman in North Sea Port

Dertig keer in vier weken: vrij, want de juf is ziek

9:10 VLISSINGEN - Zeeuwse basisscholen hebben in januari dertig keer een klas naar huis moeten sturen omdat er geen vervanger was om les te geven. Het had nog vaker kunnen zijn: meer dan driehonderd keer is het probleem opgelost door de kinderen over andere groepen te verdelen, of ging een directeur of intern begeleider voor de klas staan. Dat blijkt uit een enquête onder schoolbesturen.