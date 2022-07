Met tong en haring gaat het minder goed, daarom moeten de vangsten volgend jaar omlaag

met video Moeder en dochter op één podium in Zoutelande

In de reeks zomeravondconcerten in de Catharinakerk in Zoutelande is 6 juli een bijzonder optreden. Zangeres Daniëlle Lous reist niet alleen met haar vaste gitarist af naar Zeeland, ook haar 14-jarige dochter Wiesje komt mee om samen met haar moeder te zingen.

30 juni