Met spoed woning nodig? Middelburg bouwt vijftig tijdelijke huizen voor ‘spoedzoekers’ tussen moskee en kerk

Restaurant Family opent vestiging op Kop van de Noord­straat in Terneuzen

TERNEUZEN - De kogel is door de kerk. Dat zou je bijna letterlijk kunnen nemen, want na een vestiging in de katholieke kerk in Axel opent restaurant Family een tweede vestiging in Zeeuws-Vlaanderen. Over ruim een halfjaar trekt Family in het gloednieuwe appartementencomplex De Kampanje op de Kop van de Noordstraat in Terneuzen.

9 november