Met schrappen van zout Volkerak is ook het budget voor zoet water verdwenen

De zoetwatervoorziening in Zeeland is topprioriteit voor het dagelijks provinciebestuur. Dat werkt hard aan een deltaplan zoetwater. Gek genoeg is het eerste rijksgeld dat daarvoor gereserveerd was verdwenen. De aanpak van het Volkerak-Zoommeer was begroot op 110 miljoen euro. Een deel daarvan zou naar zoetwatermaatregelen gaan. Nu is het hele project geschrapt.

Weliswaar blijft daardoor het Volkerak zoet, maar Pijpelink erkent dat de zeespiegelstijging uiteindelijk voor een natuurlijke verzilting kan zorgen. ,,Het Volkerak is op zichzelf geen zoetwaterbron. We moeten onderzoeken of een zoet Volkerak op de lange termijn houdbaar is. We moeten nu duidelijk maken dat er nog wel iets nodig is voor de zoetwatervoorziening in Zeeland. De minister is nog niet van ons af."