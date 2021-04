Met negatieve test naar Danny Vera, museum of het casino

UPDATE 19.00 UURMIDDELBURG - Danny Vera, Spinvis en Blaudzun treden deze maand op in De Spot in Middelburg in het kader van de coronatestmaand. In 't Beest is Goes staan Nancy Kleurenblind De Zingende Roadie en Lucky Fons III op het programma.

Ook het Zeeuws Museum in Middelburg, yogalessen in Goes en Vlissingen, zwemparadijs Roompot Nieuwvliet en het Casino in Middelburg zijn opgenomen in de lijst van de coronatestmaand die het kabinet houdt. Vorige week werd al bekend dat de Grote Kerk Veere en de poppodia De Spot in Middelburg en 't Beest in Goes tot de pilots behoren.

De lange lijst werd dinsdagmiddag door de betrokken ministeries gepubliceerd. Voor alle locaties geldt dat bezoekers en deelnemers een negatief testbewijs moeten kunnen overleggen en ze zich van tevoren bij de organisatoren moeten aanmelden.

In het kader van open monumenten mag op 9, 10 en 11 april de Grote Kerk in Veere de deuren voor publiek openen van 11.00 tot 17.00 uur. Tijdens de testpilot is zowel de permanente Experience als de tijdelijke expositie van Folkert de Jong met zijn installatie Ex Voto te bezoeken. Bezoekers krijgen een tijdslot van 1,5 uur. Er zijn 100 bezoekers per tijdslot welkom.

Op 16 en 17 april mogen 100 mensen naar Roompot in Nieuwvliet; op 16 april is het zwemparadijs geopend en op 17 april de indoor speelhal.

Op 19, 20 en 21 april zijn in Vlissingen en Goes zijn 50 mensen welkom voor yogalessen. De lessen zijn bij de Yoga Sadhana Vlissingen en bij VayuYoga in Goes.

In De Spot in Middelburg zijn op 22 april (Danny Vera), 23 april (Spinvis) en 24 april (Blaudzun) optredens die maximaal 50 bezoekers mogen bijwonen. In 't Beest in Goes speelt op 23 april Nancy Kleurenblind en De Zingende Roadie en op 24 april Lucky Fonz III voor maximaal 66 personen. Op 22 april is nog een concert. Welke artiest optreedt wordt binnenkort bekendgemaakt. De ticketverkoop voor de concerten in Middelburg en Goes start op donderdag 8 april, 10.00 uur.

Het Zeeuws Museum is in het kader van de Museumweek open op 23, 24 en 25 april. Het museum mag maximaal 110 bezoekers binnenlaten. Alleen houders van een museumkaart kunnen het museum bezoeken.

In het kader van de testmaand gaan ook een aantal casino's en speelhallen weer even open. In Zeeland is dat het Casino in Middelburg op 24 april met maximaal 250 mensen op die dag.

Negatief testbewijs

Deze Zeeuwse testen passen in een landelijk project waarbij het kunnen overleggen van een negatief testbewijs een voorwaarde is. Om toegang te krijgen tot de activiteiten uit de pilots moet elke bezoeker zich binnen 40 uur voor aanvang laat testen. De afspraak hiervoor moet worden ingepland via de website www.testenvoortoegang.nl. Een testuitslag van de GGD-teststraat of een zelftest zijn dus niet voldoende.

Volledig scherm Concert in coronasetting in De Spot, vorig jaar juli © Paul Bergen