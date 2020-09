Met mix van Zeeuwse Vlegel maak je straks ook je eigen koekjes

,,Nee, Zeeuwse Vlegel is niet een of ander brutaal Zeeuws jongetje of meisje”, zegt Peter Simpelaar, gedreven ambassadeur en coördinator voor de Zeeuwse tarwe. ,,Zeeuwse Vlegel is een streekproduct. Het is tarwe die op een milieuvriendelijke manier, zonder gewasbeschermingsmiddelen of gebruik van kunstmest is geteeld. Bovendien krijgt de boer er een eerlijke prijs voor.’’