Met kleine stapjes naar grote klimaatdoelen. Zeeuwse Klimaatburgemeesters laten zien hoe je dat doet.

Tamar Hoebé (45) uit Hoek is Klimaatburgemeester voor de gemeente Terneuzen. Op dinsdag 2 november vanaf 19.30 uur is er een informele gespreksavond over duurzaam leven in de PKN-kerk in Hoek. Iedereen kan komen vertellen en luisteren. ,,Het gaat over gewone dingen”, zegt Tamar. ,,Niet over warmtepompen, maar over broodzakjes, of: hoe verduurzaam ik mijn kledingkast, welke inspirerende boeken of films zijn er?”