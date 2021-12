Met kerst gooien we nog meer eten weg, maar hoe kun je dat voorkomen?

Voor de kerst slaan we veel boodschappen in. Zo veel dat we het niet op kunnen. Bergen aan eten gooien we weg. ,,Ik ben ervan geschrokken hoeveel dat is”, vertelt Kees Weststrate. Hij is voorzitter van het OLAZ, de club die namens de dertien Zeeuwse gemeenten het huisafval verwerkt. ,,Jaarlijks gooien we 34 kilo per persoon aan eten weg. Dat is al veel. Maar kijk je alleen naar de kerst dan gooien we in Nederland voor 124 miljoen euro aan eten weg. Ja, je hoort het goed, 124 miljoen euro.”