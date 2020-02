Met Kees Hanse naar boerenprotest: ‘We komen niet om lol te maken’

Er heerst een gezellige sfeer. ,,Het moet ook gezellig zijn. Een gedeelte dat op de Zwarte Cross komt, komt hier op af. Maar het is wel voor een goed doel, we komen niet om lol te maken”, zegt Kees.

10.15 uur:

We stappen in de trein. Het is rustig in de trein, terwijl Hanse zijn blaadje er nog even bij pakt. Hij gaat het meeste uit zijn hoofd doen, maar heeft een aantal punten opgeschreven. Kees is niet zenuwachtig, al weet hij pas net dat hij zal spreken voor ruim 7700 mensen.