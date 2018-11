Met je uien uren wachten in de haven: ‘Brexit is voor onze chauffeurs geen lekker vooruitzicht’

streektaal | audio Ouwe soldâten haen nooit doôd...

7:43 Ooit speelde me vô een paer duzend mensen de streekderby tegen Aeremuë en speelde me in het Zuud Nederlands amateurelftal. Noe, vuuftig jaeren laeter, stoenge me an de zielijn op het Meêuwen-complex van Zoetelande in afwachting van een middeg 'wandel-voetbal', een nieuwe tak van (voetbal)sport vô mensen, die nie mi piep bin mè ook nog nie 'stok'...