Met het vergaan van radioschip Uilenspiegel was Cadzand een (ongewilde) toeristische attractie rijker

16 december 1962, het kustgebied tussen Nederland en België. De avond is gevallen, wanneer een zware noordwesterstorm over de Noordzee en het Zeeuwse en Vlaamse land trekt. Aan wal is geen mens te zien en ook op zee is weinig verkeer. Toch dobbert voor de kust van Cadzand een schip. Stuurloos, volledig overgelaten aan de elementen. Het lijkt een spookschip. Aan boord zijn alle generatoren uitgevallen, geen machine werkt meer. Het schip is verworden tot een speelbal van de golven, die het vaartuig meters omhoog stuwen, om vervolgens met een grote klap op het wateroppervlak te doen landen.

Zout water stroomt het schip in, de negenkoppige bemanning lijkt reddeloos verloren. De vuurtorens aan de Zeeuws-Vlaamse en Walcherse kust moeten niet meer dan schimmen in de verte zijn geweest. Alleen een wonder kan de kustwacht mobiliseren, want alle communicatieapparatuur is kapot. Diep in het ruim vindt een bemanningslid vuurpijlen, die als laatste redmiddel de lucht in gaan. De Engelse veerboot Suffolk merkt de lichtflitsen op en alarmeert de kustwacht van Oostende en Koksijde. Iets verderop, op de burelen van de Koninklijke Reddingmaatschappij in Breskens, gaan ook alle alarmbellen af. De Zeeuwse en Belgische reddingboten wagen zich de decemberstorm in, vastberaden de bemanning van de schuit van boord te halen.